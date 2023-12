Dupa haosul din trafic, directorul Administratiei Strazilor din Bucuresti a demisionat

Directorul general al Administratiei Strazilor, Alina Roman, a demisionat, in contextul discutiilor privind nefunctionarea, de mai multe luni, a sistemului de management al traficului din Capitala.

Primaria Municipiului Bucuresti arata, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca primarul general interimar, Dan Stefanel Marin, a luat act de demisia directorului general de la Administratia Strazilor, Alina Roman.

De asemenea, edilul a convocat persoanele responsabile cu sistemul de management al traficului, dupa ce presa a semnalat ca acesta este nefunctional de mai mult timp.

Primarul interimar al Capitalei a demis directorii de la Cultura, Monumente si Audit Intern

"Edilul sef ii asigura pe bucuresteni ca va lua toate masurile pentru ca defectiunile aparute sa fie remediate in cel mai scurt timp, iar sistemul de management contractat de Municipalitate sa functioneze in parametri normali", se mai arata in comunicat.

Strile Pro Tv anunta ca sistemul de management al traficului din Bucuresti nu functioneaza din cauza unor cabluri taiate accidental, in urma unei lucrari intre Piata Sudului si Piata Victoriei. Problema nu a putut fi remediata din cauza ca nu mai exista un contract de mentenanta, dupa ce contractul de intretinere a sistemului a expirat si nu a fost reinnoit.

Sistemul a fost montat din 2007 pana in 2009 si a functionat cu pauze, pana in 2014. Echipamentele de monitorizare a traficului au fost montate in 240 de intersectii, unde sunt antene, camere de luat vederi si transmitatori legati la semafoare.

De asemenea, au fost montati senzori in asfalt, la distante de 50, 20 si 10 metri de intersectie. Cand o masina parcurge distanta dintre senzori cu o viteza prea mica, este un semn de aglomeratie si dispecerul ar trebui sa dea verde semaforului, ca sa decongestioneze traficul.