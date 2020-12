Edmond Niculusca face o estimare sumbra: 25.000 de bucuresteni ar putea fi victime in cazul unui cutremur major

Directorul AMCCR a mai precizat ca fondul construit al Capitalei nu este nici pana astazi inventariat, iar una dintre cauze ar fi cadrul legal care "blocheaza aproape complet orice masura consistenta pentru reducerea riscului major.""Un alt adevar ingrijorator e ca in cazul producerii unui cutremur major in Bucuresti, numarul victimelor poate depasi 25.000. Bucurestiul este orasul cel mai vulnerabil seismic din Uniunea Europeana, iar eforturile pentru reducerea riscului seismic din ultimii 30 de ani au fost nesemnificative. Trebuie sa acceptam aceste vulnerabilitati si sa incepem sa rezolvam cat se poate de transparent aceasta provocare", a mai precizat Niculusca.Citeste si https://ziare.com/social/vaccin-covid/este-disponibila-platforma-unde-cei-interesati-se-pot-programa-pentru-vaccinul-anti-covid-1653046 "Primele masuri pe care le-am luat cu echipa pe care o conduc la AMCCRS:1. Am inceput pregatirea scoaterii in licitatie publica a patru Acorduri Cadru pentru: punerea in siguranta a cladirilor cu risc de prabusire, expertizarea tehnica a imobilelor din Bucuresti, proiectarea consolidarilor imobilelor deja expertizate si consolidarea imobilelor incadrate in clasa I de risc seismic;2. Am decis expertizarea a 500.000 m2 de imobile in urmatorii doi ani;3. Incercam deja deblocarea proiectelor de consolidare, blocate in diverse faze, din ultimii 10 ani; in ianuarie avem intalniri de lucru cu toti presedintii asociatiilor de proprietari din aceste imobile la sediul AMCCRS;4. Am decis deschiderea AMCCRS la colaborarea cu experti din cadrul UTCB, INP, OAR si societate civila si semnarea unor protocoale de colaborare, care vor fi puse in aplicare in cel mai scurt timp posibil dupa semnare;5. Am demarat reorganizarea AMCCRS si trasarea unui "Program Municipal pentru Reducerea Riscului Seismic si Imbunatatirea Cadrului Urban Existent";6. Am decis deschiderea dialogului cu mediul privat, incepand cu luna ianuarie 2021, pentru incurajarea participarii la licitatiile publice in vederea atribuirii lucrarilor de consolidare din Bucuresti;7. Am dispus deschiderea dosarului de consolidare de la blocul ARO / cinema Patria, una dintre cele mai grele provocari ale administratiei locale si transformarea acestui dosar intr-un exemplu de buna practica.Impreuna cu Primarul General al Capitalei, dl Nicusor Dan , am stabilit, in ultima sedinta avuta, ca modificarea cadrului legal existent este o urgenta si ca prioritatea noastra 0 este sa pornim dialogul pentru modificarea cat mai rapida a acestuia, cu toate entitatile responsabile, si cu obiectivul clar de a salva viata semenilor nostri, care traiesc in imobilele vulnerabile din Bucuresti, si pentru a evita o posibila tragedie de proportii greu de imaginat pentru cei mai multi dintre noi".Citeste si https://ziare.com/social/capitala/cat-de-scump-este-bucurestiul-in-comparatie-cu-celelalte-mari-orase-din-sud-estul-europei-1652809