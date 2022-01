Electrician batut la datorie, in Bucuresti

Un electrician ce repara o defectiune in zona strazii Stefan Furtuna, din Capitala, a fost batut, marti, in plina strada, si a ajuns la spital cu fracturi in zona fetei si a capului.

Barbatul era angajat al unei companii contractate de Enel si repara o defectiune la reteaua de electricitate cand a fos agresat de persoane necunoscute, se arata intr-un comunicat de presa al Enel Distributie Muntenia.

Reprezentantii Enel spun ca incidentele de genul acesta sunt tot mai frecvente in Capitala, in special in zonele in care furturile de energie electrica sunt frecvente, iar echipele de interventie se vor deplasa in aceste zone numai insotie de jandarmi si politie, pentru a evita situatiile neplacute.

Un incident similar s-a produs sambata seara, in zona strazii Tunsu Petre, din cartierul Ferentari, cand o echipa a Enel Distributie Muntenia a fost agresata, masina de interventie avariata si strada a fost blocata de locuitorii suparati din cauza unei pene de curent.

Compania sustine ca defectiunea ce a declansat scandalul din ferentari nu a fost datorata capacitatii reduse a unui transformator care a cedat, ci consumului exagerat de electricitate din zona, din care 45% reprezinta curent electric furat de locatarii bransati ilegal in retea.

