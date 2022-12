Eleva care si-a ucis copilul, scoasa de sub urmarie penala

O eleva care la mijlocul lunii mai a nascut in baia internatului unui liceu din Vaslui, iar apoi a taiat gatul bebelusului cu o lama de barbierit, a fost scoasa de sub urmarire penala, in baza raportului intocmit de catre medicii legisti, informeaza NewsIn.

Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, procuror Todica Cernat, medicii legisti vasluieni nu au indicat un rezultat ferm in privinta copilului si nu au putut preciza cu exactitate daca acesta a fost nascut viu sau mort, invocand starea de putrefactie a cadavrului.

"Raportul medico legal a stat la baza solutiei de scoatere de sub urmarire penala. Examenele efectuate au fost necloncudente din cauza starii de putrefactie avansata. Din acest motiv, medicul legist nu exclude posibilitatea ca fatul sa se fi nascut mort. Nimeni nu neaga intentia criminala a tinerei, insa, raportul medico legal este decisiv in astfel de cazuri", a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, Todica Cernat.

Oana Catalina Iftemie era eleva in clasa a X-a la Liceul Ion Mincu din Vaslui si locuia la caminul institutiei. Tanara a nascut in noaptea de 13 mai, in baia internatului, un baietel, dupa care i-a taiat gatul cu o lama, l-a pus intr-o punga si l-a aruncat in cosul de gunoi.

Comisia de expertiza a stabilit ca Oana Catalina Iftime in varsta de 18 ani a avut discernamant atunci cand a taiat gatul bebelusului, imediat dupa nastere. Tanara a renuntat la scoala, ea fiind declarata repetenta la sfarsitul anului scolar trecut. Tatal sau este decedat de mai multi ani, iar mama este plecata la munca in strainatate. In prezent aceasta locuieste la tara, la rude.

Ads