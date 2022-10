Emma Nicholson, invitata sa opreasca nunta a doi romi minori

Baroneasa Emma Nicholson a fost invitata la nunta a doi copii romi din Targu Jiu, care sunt inca minori. Potrivit agentiei Mediafax, invitatia i-a fost adresta de mama mirelui care se opune casatoriilor la o varsta atat de frageda.

Claudia Mihai a declarat ca nu este de acord ca baiatul ei sa se insoare la doar 14 ani, deoarece, tatal sau il va obliga sa intretina relatii sexuale in noapttea nuntii. Claudia este despartita de sotul ei si incearca sa impiedice aceasta casatorie.

Ea s-a prezentat la politia din Targu Jiu, pentru a reclama situatia. A fost insotita de mama sa, Stela Mihai, care e presedintele Partidei Romilor din Strehaia. Cele doua femei au declarat ca au invitat-o la nunta pe baroneasa Emma Nicholson cea care s-a opus in trecut casatoriilor intre copiii romi de la varste fragede. Ele au precizat ca baroneasa a acceptat invitatia si va fi prezenta la ceremonie.

Deocamdata, politia din Targu Jiu spune ca nu poate sa faca mare lucru. Politistii pot doar sa informeze ambele familii, ca legea romaneasca interzice casatoriile la varste atat de mici. Un echipaj a fost trimis in cartierul in care locuiesc mirii, pentru a sta de vorba cu familiile lor. Parintii fetei care urmeaza sa se casatoareasca, au sigurat, insa, ca nu e vorba de o nunta in toata regula, ci doar de o logodna. Ceremonia e programata pe 13 octombrie iar printre invitati se vor regasi multi manelisti de renume.