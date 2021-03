Panica la metrou dupa ce o fata de 13 ani a alunecat pe sine. Minora a fost salvata fara a fi ranita

Metrorex anunta ca circulatia a fost reorganizata intre statiile Piata Unirii 1 - Eroilor 1, inregistrandu-se intarzieri minime."Metrorex informeaza ca astazi, 15.03.2021, la ora 18.54, la statia de metrou Piata Unirii 1, linia 1 a avut loc un incident in care a fost implicat un calator. Din primele informatii, acesta a alunecat din greseala in calea de rulare, fiind extras fara vatamari corporale. Conform procedurilor care se aplica in astfel de situatii, a fost solicitata interventia echipajelor SMURD si a Politiei Metrou", a transmis, luni seara, Metrorex.A fost vorba despre o fata de 13 ani, care a fost salvata fara a fi ranita."Precizam ca circulatia trenurilor a fost reorganizata intre statiile Piata Unirii 1 - Eroilor 1, inregistrandu-se intarzieri minime. De asemenea, reiteram ca pe parcursul calatoriei este foarte important ca toate regulile de calatorie sa fie respectate de catre utilizatorii serviciului de transport public subteran, in special regula care specifica: << In asteptarea trenului nu stationati dincolo de banda de siguranta marcata la marginea peronului >> ", a mai transmis compania.