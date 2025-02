Femeie ranita in Capitala, dupa ce i-au cazut in cap bucati de tencuiala ale unui bloc

O femeie a fost ranita, miercuri seara, in Bucuresti, dupa ce i-au cazut in cap elemente de tencuiala de la un imobil aflat in zona Pietei Iancului.

Femeia a fost transportata de urgenta la spital.

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti au precizat ca in jurul orei 21.15 a fost primit la 112 un apel prin care s-a semnalat desprinderea unor elemente de tencuiala de la etajele superioare ale unui imobil din zona Pietei Iancului.

Pompierii s-au deplasat de la fata locului, pentru a indeparta alte elemente de tencuiala care riscau, de asemenea, sa cada.

Ads