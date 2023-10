Fermierii care ard miristile fara autorizatie vor pierde o parte din subventii

Fermierii vor pierde o parte din subventiile acordate Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) daca dau foc fara autorizatie miristilor si resturilor vegetale de pe terenuri agricole si pajisti.

Potrivit APIA, arderea neautorizata a miristilor si a resturilor vegetale reprezinta o incalcare a bunelor conditii agricole si de mediu, asa cum sunt definite de legislatia europeana si nationala, se arata intr-un comunicat transmis marti de institutie, informeaza NewsIn.

"Potrivit reglementarilor in vigoare, nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu atrage sanctionarea fermierilor care au solicitat sprijin financiar pe suprafata prin aplicarea unei reduceri la plata din suma cuvenita. Reducerea se aplica pentru intreaga suprafata solicitata la plata, indiferent de suprafata afectata de arderea miristii", se arata in comunicatul Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA).

Tototdata, reprezentantii APIA au solicitat Centrelor judetene sa raspunda oricarei sesizari privind arderea miristilor si sa dispuna atat la nivel judetean cat si local deplasarea unor echipe de control pe teren pentru verificarea situatiilor la fata locului.

"Inspectorii APIA vor verifica legalitatea actiunii, respectiv daca exista un aviz din partea autoritatilor teritoriale de mediu si, in cazul in care actiunea se dovedeste ilegala, vor obtine dovezi cu privire la incalcarea legislatiei in vigoare", se arata in acelasi comunicat.

APIA precizeaza ca in cazul in care focul a fost provocat de o cauza necunoscuta, fermierul trebuie sa prezinte acte doveditoare care atesta faptul ca autoritatile au fost sesizate in acest sens.

Ads

Bunele conditii agricole si de mediu (Good Agricultural and Environmental Conditions-GAEC) reprezinta un set de conditii care trebuie respectate de catre fermieri pentru mentinerea calitatii terenurilor agricole si pentru evitarea abandonarii acestora.

Astfel, fermierii care utilizeaza teren arabil nu trebuie sa arda miristile sau resturile vegetale rezultate dupa recoltarea culturilor, cum sunt paiele de cereale paioase, vrejurile de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapita, etc.

In cazuri exceptionale, cum sunt prevenirea raspandirii unor boli sau daunatori care afecteaza culturile, eliberarea terenului in vederea pregatirii corespunzatoare a terenului pentru semanat, acestea pot fi arse numai cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Prin arderea miristilor si a resturilor vegetale se pierde masa vegetala, se transforma in substanta organica, humusul.

De asemenea, prin ardere se distruge entomofauna utila din sol si se polueaza atmosfera cu fum.

Ads