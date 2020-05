Firea a numit sef la STB un fost consilier PNL care i-a votat bugetul. Si vechiul director a capatat o functie buna

Ziare.

com

Mandatul actualului director general are ca scop imbunatatirea transportului public in comun pe perioada pandemiei, precum si implementarea unor masuri de siguranta pentru calatori si conducatorii auto, a transmis Primaria intr-un comunicat remisInstitutia precizeaza ca mandatul fostul director, Andrei Creci, a ajuns la final, intrucat a ocupat provizoriu aceasta functie.Andrei Creci a primit o alta misiune in echipa actualei administratii a Primariei Capitalei si va coordona activitatea Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov, ocupand si aici functia de director general.Amintim ca Alexandru-Hazem Kansou a fost consilier general din partea PNL, insa in luna februarie a fost exclus din partid dupa ce a votat bugetul general al Capitalei. Acelasi lucru s-a intamplat si cu Cristian Olteanu.Pe 14 februarie, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat bugetul Primariei Capitalei pe 2020, de circa 10 miliarde lei, adica peste 2,1 miliarde euro. Proiectul a trecut cu 33 de voturi "pentru", 15 "impotriva" si trei abtineri. Alexandru-Hazem Kansou si Cristian Olteanu anuntasera inainte ca vor vota bugetul, iar ulterior filiala PNL Bucuresti i-a exclus.A.G.