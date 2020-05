Firea promite ca intr-o luna se va plati cu cardul in autobuze. Acum se poate doar pe 3 linii expres

Ziare.

Momentan, se poate plati cu cardul pe liniile Expres 780, 783 si 784, dar Firea spune ca in maximum o luna proiectul va fi extins."Plata calatoriei cu autobuzul, direct cu ajutorul cardului bancar! Bucurestenii beneficiaza de acum de cea mai noua tehnologie de plata, direct in mijloacele de transport in comun cu care circula! Pentru prima data in Romania se utilizeaza validatoare contactless de ultima generatie, care au fost deja instalate pe autovehicule STB.Acesta face parte dintr-un pachet de masuri mai amplu, de modernizare a transportului in comun din Bucuresti", a scris edilul pe contul sau de Facebook.Aceste noi validatoare vor fi functionale si pentru cardul bancar, si pentru cardurile STB si, cel mai important, pretul calatoriei ramane acelasi."Astfel, calatorii au posibilitatea de a plati direct calatoria cu orice tip de card bancar contactless Mastercard sau Visa, emis oriunde in lume, modalitatea de plata fiind aceeasi cu cea a validarii unui card de transport.Validarile multiple pot fi realizate doar prin alegerea optiunii dedicata, astfel ca nu exista riscul validarilor multiple printr-o apropiere accidentala de validator a cardului bancar.La un singur validator pot fi efectuate validari atat cu cardul de transport cat si cu un card bancar, calatorii fiind cei care vor opta pentru modalitatea de plata.Tariful calatoriei este acelasi, indiferent cu ce tip de card alege calatorul sa plateasca: 1,3 lei - pe liniile urbane; 1,5 lei - pe liniile regionale si 3,5 lei - pe liniile expres", se mai arata in postarea din mediul online.Firea a mai explicat ca pentru implementarea acestui proiect, STB SA a semnat la finalul anului 2019, un contract cu BCR, prin care operatorul bancar asigura implementarea solutiei tehnice, utilizand validatoarele de noua generatie instalate pe noile vehiculele din parcul STB SA.