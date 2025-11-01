Focar de rabie la Bacau

Sambata, 05 Aprilie 2008, ora 20:16
1413 citiri
Focar de rabie la Bacau

Autoritatile locale au instituit in municipiul Bacau carantina de gradul III, dupa ce, sambata, s-a confirmat existenta unui focar de rabie la un adapost de animale din localitate, anunta Rador.

In zona de supraveghere sunt cuprinse si mai multe comune limitrofe.

Grupul de suport tehnic pentru epizootii si combaterea bolilor va fi convocat, luni, de presedintele Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in vederea stabilirii altor masuri ce se impun.

In judetul Bacau sunt inca active 38 de focare de rabie.

