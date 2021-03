VIDEO Primaria Capitalei a depus la Ministerul Fondurilor Europene proiecte care insumeaza 7 miliarde de euro . O parte din bani vor merge in sistemul de termoficare

"O sa vorbim azi de proiectele pe care Primaria Municipiului Bucuresti le-a propus catre PNRR, e vorba de investitii majore care nu au fost facute in Bucuresti in ultimii 30 de ani in domenii cheie - mobilitate, adica trafic rutier, protectia mediului, sanatate, termoficare, educatie si protectie sociala.E o oportunitate extraordinara pentru Bucuresti sa se dezvolte prin PNRR. Sper ca Guvernul sa inteleaga necesitatea unei alocari substantiale pentru Bucuresti. Primaria Capitalei a depus catre Ministerul Fondurilor Europene proiecte care insumeaza 7 miliarde de euro. (...) Mi-as dori cat mai multe dintre ele sa fie finantate prin acest mecanism PNRR", a precizat primarul general, intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca aproximativ un miliard de euro ar urma sa se directioneze spre sistemul de termoficare. "Avem un set de proiecte pentru termoficare, ele insumeaza un miliard de euro si se refera la modernizarea retelei, atat principala, cat si secundara", a precizat Nicusor Dan