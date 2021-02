FOTO Doi politisti raniti dupa o coliziune intre un autobuz STB si o autospeciala de politie

Accidentul a avut loc pe str. Fizicienilor in jurul orei 20.20."Conducatorul unei autospeciale de politie in varsta de 48 ani care se deplasa pe Str. Fizicienilor avand in functiune semnalele acustice si luminoase, in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului cu nr 42 , a intrat in coliziune cu un autobuz STB condus de un barbat in varsta de 52 ani.In urma evenimentului, 2 politisti primesc ingrijiri medicale (conducatorul auto si un pasager in varsta de 21 de ani), urmand a se stabili daca vor fi transportati la spital . Traficul este restrictionat pe Str. Fizicienilor pe ambele sensuri", a transmis Politia Rutiera.