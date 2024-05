Germania: Piata muncii pentru est-europeni se va deschide mai devreme

Purtatorul de cuvant al guvernul german, Ulrich Wilhelman, a anuntat, marti, ca se alizeaza ideea deschiderii pietei de munca pentru est-europeni, mai repede decat se intentionase, dat fiind faptul ca se confrunta cu o lipsa a mainii de lucru, conform NewsIn.

Problema va fi abordata la sfarsitul lunii august in Consiliul de ministri, a declarat Ulrich Wilhelman, subliniind insa ca guvernul de coalitie de la Berlin nu are in acest moment o pozitie unitara in aceasta problema.

Un purtor de cuvant al Ministerului Economiei a declarat ca nu exista obiectii fundamentale pentru deschiderea pietei muncii, dar ca aceasta masura nu trebuie sa fie decat o fateta a unei politici mai ample in sectorul muncii.

"Trebuie stabilit mai intai cati germani aflati in somaj ar putea fi pregatiti pentru a ocupa locurile de munca vacante", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Muncii.

Dupa extinderea UE din 2004, Germania a impus restrictii pe piata muncii cetatenilor noilor membre pana in 2009, invocand riscurile de "dumping salarial".

Opiniile pentru solutionarea situatiei difera. Conservatorii si mediile economice pledeaza pentru un aflux de forta de munca straina, argumentand ca somajul este la cel mai scazut nivel din ultimii 14 ani. Social-demcoratii si sindicatele vor se investeasca mai mult in reorientarea profesionala a somerilor si reamintesc ca 3,7 milioane de germani nu au un loc de munca.

