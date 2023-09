Guiness Book-ul erbaceu, la Rasca

Cum toamna a batut deja la usa si este un moment propice pentru aprovizionarea de iarna, cultivatorii din Rasca au scos la iveala cele mai frumoase exemplare, in cadrul unei sarbatori numite Festivalul Cartofului. Evenimentul a avut loc pentru prima oara anul trecut, si de atunci localnicii s-au gandit sa faca din acesta un festival care sa se tina an de an, in prima duminica a fiecarui inceput de octombrie.

Doritorii sunt invitati la o sarbatoare campeneasca, de la care nu vor lipsi muzica si voia buna. Conform unei statistici, in acest an, cultivatorii din Rasca au produs peste 20.000 de tone de cartofi, un adevarat record pentru locuitorii zonei.

Maine, in cadrul unei expozitii a celor mai frumosi tuberculi, se va stabili un alt record, cel de greutate al unui singur exemplar.

Pana la aceasta ora, cel mai greu cartof cultivat in Rasca face parte din soiul Sante, si are 1,670 kg. in competitie vor participa si soiurile Desire, Laura, Condor, Roxy sau Super. Din programul festivalului nu va lipsi o expozitie gastronomica, unde va fi lansata reteta tocanita a la Rasca".

Pe langa parada plantelor erbacee, la sarbatoare vor avea loc reprezentatii ale ansamblurilor folclorice din zona, un concurs de costume populare si un foc de artificii la orele serii.

Cartoful este un adevarat simbol pentru aceasta zona din muntii Apuseni. Localnicii obisnuiesc sa il cultive atat pentru consumul propriu, cat si pentru a-l comercializa in pietele din imprejurimi.

