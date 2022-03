Guvernul da bani pentru retele de alimentare cu apa si canalizare

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a primit de la Guvern, in 2008, suma de 105 milioane de lei pentru realizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare pentru 141 de localitati, relateaza RomNET.

In primul trimestru al lui 2008 vor incepe lucrarile in 37 de localitati din tara, cum ar fi, de exemplu: Geoagiu-Bai si Rapoltu Mare (jud. Hunedoara), Ungheni si Miercurea Nirajului (jud. Mures), Drajna si Brebu (jud. Prahova), Salonta si Marghita (jud. Bihor), Ceamurlia de Jos si Nufaru (jud. Tulcea), Iratosu (jud. Arad), pentru restul de localitati desfasurandu-se licitatiile de proiectare, lucrarile de executie urmand sa demareze in a doua parte a anului.

Asigurarea apei si a canalizarii pentru populatie este o prioritate a Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. Prin realizarea acestor investitii, Romania face pasi importanti in alinierea la standardele europene, a declarat Lucia Ana Varga, Secretar de Stat in Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile.

