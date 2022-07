Hackerul din Arad care a spart codurile NASA a fost trimis in judecata

Victor Faur, hackerul aradean care a spart codurile NASA, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fiind acuzat de autoritatile americane de conspiratie si distrugeri provocate sistemului computerizat.

Aradeanul in varsta de 26 de ani este acuzat ca a accesat fara drept sistemele informatice ale NASA, US Navy si US Department, in perioada noiembrie 2005 - septmebrie 2006, folosindu-se de numele si de parolele unor persoane autorizate. In perioada in care s-au efectuat cercetarile, Victor Faur s-a aflat in stare de libertate, cu interdictia de a parasi tara, masura ce urmeaza sa expire in data de 8 iulie.

Ancheta efectuata de autoritatile romane in cazul hackerului aradean a demarat in urma plangerii inainte de NASA, care s-a constituit parte civila in dosar, cu suma de 1,5 milioane de dolari si US Department of Energy, cu 67.000 de dolari. US Navy nu s-a constituit parte civila, dar a anuntat o pierdere de 40.850 de dolari.

Este banuit ca ar face parte dintr-o grupare numita 'WhiteHat Team'

Dosarul se afla in prezent la judecatoria din Arad, care se va ocupa de solutionare acestuia. Autoritatile americane il considera pe Victor Faur un specialist in computere, care ar face parte dintr-o grupare de hackeri, intitulata 'WhiteHat Team'.

In opinia americanilor, grupul de hackeri se face vinovat de accesare unor date militare ultrasensibile, cu scopul de a-si dovedi abilitatile in ceea ce priveste cunostintele informatice. Hackerii spargeau anumite sisteme informatice, considerate unele din cele mai sigure din lume, modificau datele sistemului de operare si le transformau ulterior in chat-rooms.

Conform legislatiei americane, Victor Faur poate primi o pedeapsa de pana la 54 de ani de inchisoare. Aradeanul trebuie sa se confrunte cu zece capete de acuzare, care se refera la conspiratie, acces neautorizat in computerele guvernului american si avariere intentionata a sistemelor informatice, efectuate intr-o perioada de doi ani.

Programul informatic folosit de hackerul aradean era capabil sa incerce milioane de nume de utilizatori si parole, pana in momentul in care obtinea accesul in diferite computere ale Laboratorului pentru motoare cu reactie, Centrul Goddard pentru zboruri spatiale, Laboratorul National Sandia si Observatorul Marinei Militare Americane.

NASA a inregistrat pierderi importante

Ancheta cu privire la intruziunile informatice efectuate de aradean a durat un an, timp in care s-a constatat ca pierderile suferite de NASA depasesc un milion de dolari, iar US Navy si US Department of Energy au inregistrat pierderi de aproximativ 100.000 de dolari.

Procurorul american Brian Hoffstadt mentioneaza ca pierderea cea mai mare o constituie datele stiintifice care nu au putut fi analizate din cauza ca sistemele informatice afectate treabuiau sa fie reparate. De abilitatile detinute de Victor Faur in domeniul informaticii a auzit si seful diviziei IBM Cehia, care i-a propus aradeanului sa lucreze in in cadrul cunoscutei companii. In momentul in care s-a aflat ca Faur este banuit de infractiuni informatice, IBM a si-a retras oferta. M.C.