Imaginile scandaloase din mall. "Magicianul a reusit de unul singur sa creasca probabilitatea de deces la bunicii sutelor de copii"

Imaginile sunt postate pe pagina de Facebook a unui artist pe nume Robert Tudor, mediatizat drept magician.Sute de copii s-au adunat la un spectacol sustinut de Tudor si organizat de centrul comercial.La finalul show-ului au fost realizate mai multe fotografii de grup care arata cat de ingramaditi au stat copii, fara respectarea celor mai minime precautii privind distantarea sociala, avand in vedere contextul pandemic.Imaginile i-au revoltat pe expertii in sanatate publica. Razvan Chereches explica, intr-o postare pe Facebook, cat de periculoasa este o astfel de actiune."Exemplu clar de inconstienta! O astfel de aglomerare in spatiu interior va avea consecinte asupra familiilor copiilor (copiii nefiind vaccinati). Relaxare fara control si fara consecinte. Magicianul Robert Tudor a reusit un act senzational - a reusit de unul singur sa creasca probabilitatea de deces la bunicii sutelor de copii adunati gramada", arata Chereches.O alta petrecere extravaganta organizata dupa ridicarea majoritatii restrictiilor care tin de protectia impotriva COVID a avut loc intr-un restaurant din Bucuresti. Invitatii s-au ingramadit sa serveasca aperitive de pe trupul unei femei aproape goale