Imigrantii in Romania nu se bucura de drepturile care li s-ar cuveni

Muncitorii straini reprezinta o tinta usoara pentru unii functionari sau angajatori din Romania, din cauza barierelor de limba, a diferentelor culturale si a absentei unui set de informatii legate de drepturile de care acestia pot beneficia.

Acestea sunt concluziile prezentate in studiul "Imigrant in Romania - perspective si riscuri", lansat, marti, de Fundatia Soros Romania.

Astfel, multi dintre muncitorii straini intervievati spun ca programul de munca, salariile si conditiile oferite in tara noastra sunt mult diferite fata de cele despre care au aflat inainte de a face acest pas, si ca, dupa un an de munca, nu reusesc nici macar sa isi plateasca datoriile facute pentru venirea in Romania.

Studiul mai arata si ca muncitorii straini nu beneficiaza de multe dintre drepturile politice si sociale pe care le au cetatenii romani, un exemplu in acest sens fiind imigrantii care nu sunt reprezentati de sindicate, fiind adesea nevoiti sa isi creeze propriile forme de organizare cu ajutorul carora sa incerce sa isi apere drepturile in fata angajatorilor.

Potrivit statisticilor oficiale numarul total de imigranti din Romania depaseste cu putin 50.000 de persoane, insa, in viitorul apropiat, se preconizeaza venirea unui numar din ce in ce mai mare de imigranti din cauza golurilor formate pe piata fortei de munca din Romania prin plecarea muncitorilor romani in strainatate.

Autorii studiului atrag atentia asupra faptului ca legislatia muncii nu sprijina compensarea deficitului de forta de munca prin aducerea de muncitori straini si, la angajare, atat migrantul, cat si angajatorul, trebuie sa plateasca taxe suplimentare la stat, indiferent de domeniul de activitate in care are loc aceasta angajare, "ceea ce este demotivant pentru ambele parti".

Culegerea datelor pentru realizarea acestui studiu s-a realizat prin metode calitative de tipul interviu "fata in fata" si studiu de caz, in perioada 1 august - 1 octombrie. Au fost intervievati 40 de imigranti de diferite nationalitati si reprezentanti ai sindicatelor, patronatelor, autoritatii publice, organizatii neguvernamentale care lucreaza in domeniul imigratiei.