Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Bucurestiul ramane in topul negru, cu peste 1.300 de cazuri noi. Patru judete au raportat peste 200 de infectari

Capitala a raportat 1.331 cazuri noi, in ultimele 24 de ore, ajungand la o rata de incidenta de 7,02 la mia de locuitori si la un total de 158346 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Ilfov a raportat 571 de imbolnaviri noi, 9,12 rata de incidenta la mia de locuitori si 39267 de cazuri in total.Brasov a raportat 261 de cazuri noi, 5,16 incidenta la mia de locuitori si 38637 de cazuri in total.Cluj a inregistrat 441 de infectari noi, 5,71 incidenta la mia de locuitori si 48327 de cazuri in total.Timis a inregistrat 285 de infectari noi, 6.00 incidenta la mia de locuitori si 48638 de cazuri in total.Lista cazurilor, in functie de judetJudet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 18190 108 3,682. Arad 20401 124 3,483. Arges 23694 96 2,344. Bacau 23173 95 2,075. Bihor 24775 173 2,906. Bistrita-Nasaud 10143 62 2,287. Botosani 12653 72 1,968. Brasov 38637 261 5,169. Braila 11472 68 2,8910. Buzau 10748 52 1,4411. Caras-Severin 9436 40 1,8912. Calarasi 8846 60 2,3913. Cluj 48327 441 5,9014. Constanta 37892 186 4,2415. Covasna 6923 46 2,5216. Dambovita 20511 98 2,6917. Dolj 23409 59 2,8918. Galati 23761 141 3,0119. Giurgiu 9630 43 3,4120. Gorj 8553 26 2,1621. Harghita 6978 32 1,1822. Hunedoara 19637 137 4,7123. Ialomita 9416 74 2,3724. Iasi 38290 166 2,4725. Ilfov 39267 571 9,1226. Maramures 19239 68 1,7527. Mehedinti 7170 34 2,2328. Mures 20279 96 2,3029. Neamt 16367 76 2,1030. Olt 12844 41 1,7731. Prahova 30060 140 2,0432. Satu Mare 11737 80 2,2933. Salaj 9622 41 3,0234. Sibiu 23082 115 3,4335. Suceava 22754 60 1,0436. Teleorman 11612 106 2,5737. Timis 48638 285 6,0038. Tulcea 7344 56 2,3039. Vaslui 14579 80 1,5240. Valcea 14170 67 2,9141. Vrancea 9302 53 1,2742. Mun. Bucuresti 158346 1331 7,02