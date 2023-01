In ce conditii se primesc despagubiri pentru cursele aeriene

Pasagerii au dreptul sa primeasca compensatii financiare in cazul in care companiile aeriene nu respecta conditiile in care trebuie sa se efectueze zborurile, arata Realitatea TV.

Astfel, operatorii de zbor au obligatia sa asigure un minim confort pentru pasageri, o masa calda sau chiar cazare peste noapte in cazul in care exista intarzieri mai mari.

Daca zborul este anulat, clientii pot sa continue calatoria in alte conditii sau pot alege sa primeasca inapoi banii pe bilet. Pentru a se restitui costul biletului, un zbor trebuie sa aiba o intarziere de minim 5 ore.

In plus, daca o companie aeriana refuza imbarcarea unui pasager, acesta are dreptul sa ceara despagubiri.

Se mai acorda compensatii financiare si in cazul in care pasagerii nu au fost anuntati cu 14 zile inainte de anularea unei curse.

Despagubirile pe care le pot primi clientii operatorilor de zbor variaza intre 125 si 600 de euro.

