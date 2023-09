Introducerea tichetelor de vacanta va creste numarul turistilor cu 10%

Introducerea sistemului tichetelor de vacanta va duce la o crestere a circulatiei turistilor in Romania cu circa 10%, a declarat, miercuri, fostul secretar de stat al turismului, Lucia Morariu.

"Cresterea numarului turistilor in primul an va fi semnificativa, de 10%, insa pe masura ce sistemul va fi adoptat si de companiile de stat, fluxul romanilor care calatoresc va fi mult mai mare in anii ce urmeaza", a precizat Morariu, pentru NewsIn.

Sumele corespunzatoare tichetelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, in limita a sase salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe an calendaristic, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venituri si la impozitele sociale aferente.

Tichetele de vacanta sunt emise de catre unitati specializate, autorizate de Ministerul Finantelor Publice, si se pot folosi doar pentru achizitionarea de pachete de servicii turistice in unitatile turistice avizate de Ministerul Turismului.

Tichetele de vacanta au termen de valabilitate un an de la data emiterii, iar valorile nominale permise pentru tichetele de vacanta sunt de 10, 20, 30, 40 si 50 de lei. Contravaloarea tichetelor de vacanta nu se ia in calcul la stabilirea venitului salarial.

Totodata, Ordonanta de Urgenta prevede ca angajatorul si organizatiile sindicale sau reprezentantii salariatilor stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de vacanta cu care vor contracta prestarea serviciilor de acest tip.