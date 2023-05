Ironia si umorul romanesc

Trasaturile acestea ale spiritului romanesc stau intr-o continuitate cu desteptaciunea si mai ales cu pacaleala. S-ar parea ca pacaleala e ironia intrupata intr-o fapta.

Totusi, pacaleala are ceva deosebit de ironic, precum ironia e mai mult decat o pacaleala neintrupata in fapte. Pacaleala tine mai mult de genul umorului. Pacaleala starneste rasul, ironia nu totdeauna.

Ironia are in ea o malitiozitate, e o muscatura; ca pune in evidenta in mod direct un defect al celui ironizat, pe cand pacalcala lasa altora sa traga concluzia acestui defect, uneori neintentionand nici macar atat. Poate ca defectul pe care vrea sa-l puna in evidenta ironia e exagerat de ea sau chiar inventat; poate ca ironia e produsul unei invidii.

