Italienii din Cluj cer scolarizarea obligatorie a romilor

Mai multi oameni de afaceri italieni din Cluj-Napoca au anuntat, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca vor propune Parlamentului European sa adoptate un proiect prin care, la nivel european, copii de romi sa fie obligati sa mearga la scoala, transmite corespondentul NewsIn.

"Pregatesc un proiect de lege pentru a obliga statele membre ale UE sa scolarizeze copiii romilor, deoarece aceasta este o problema cu caracter european. Romi exista in toata lumea, in toata Europa", a declarat duminica omul de afaceri Gennaro Ciancio, membru in Colegiul Camerei de Comert si Industrie Cluj. El va inainte proiectul europarlamentarilor romani, celor italieni, precum si presedintelui Italiei, Giorgio Napolitano.

Proiectul urmareste reducerea gradului de marginalizare a acestei etnii si se doreste sa se desfasoare pe o perioada de opt sau zece ani. "Va trebui infiintat un fel de organism de observare in fiecare oras care sa controleze fenomenul de scolarizare a romilor. Nu se poate tine la marginea civilizatiei o intreaga populatie. Asistam acum la dictatura marginalizarii, care este una dintre cele mai grele", a mai afirmat italianul.

Colegii italieni a lui Gennaro Ciancio, in Camera de Comert si Industrie Cluj, precum si consulul onorific al Italiei la Cluj, Radu Paslaru au cerut presei italiene sa nu exagereze cu articolele defaimatoarea la adresa romanilor, deoarece acest lucru nu afecteaza doar Romania ci si Italia.

"Eu stiu ca exista foarte multi romani care sunt extrem de seriosi si muncitori", a afirmat Pepino Fischetti, reprezentant al micilor meseriasi italieni.

Presedintelui Camerei de Comert si Industrie Cluj, Stefan Dimitriu a declarat duminica, la randul lui, ca din cele peste 4500 de firme cu participare straina existente in Cluj-Napoca la sfarsitul lunii iunie 2007, un sfert au capital italian.

In 30 octombrie, un roman de etnie roma, Nicolae Romulus Mailat, a agresat o italianca la Tor di Quinto. Oroarea incidentului a determinat guvernul italian sa adopte un decret de lege care permite expulzarea cetatenilor comunitari reprezentand o amenintare pentru siguranta publica. Crima a dus la o intensificare a sentimentelor xenofobe in Peninsula la adresa romilor si romanilor.

