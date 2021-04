Jandarmeria anunta ca nu au fost inregistrate incidente la protestul din Capitala. Organizatorii, amendati pentru depasirea numarului maxim de participanti

"Organizatorul a depasit numarul maxim de o suta de persoane permis de legislatia in vigoare, pentru care vor fi aplicate sanctiuni contraventionale. Avem organizatori, sunt proteste declarate si asta ne usureaza noua misiunea, pentru ca avem cu cine sa relationam si avem cum sa avem o legatura permanenta cu participantii la adunarea publica printr-un reprezentant al acestora", a declarat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Alexandru Iacob. Oficiali ai Jandarmeriei si ai Politiei Capitalei anunta, in contextul in care protestul de la Bucuresti continua, ca pana la ora 20:00 nu au fost semnalate incidente violente. "Pana in acest moment nu am avut incidente si vrem sa multumim tuturor celor care au inteles sa respecte legea", a adaugat Alexandru Iacob. La randul sau, purtatorul de cuvant al Politiei, Ciprian Romanescu , a mentionat ca politistii rutieri au asigurat fluenta traficului, fara a fi aplicate restrictii de circulatie. Precizarea a fost facuta in contextul in care protestatarii care s-au adunat initial in Piata Universitatii au pornit in mars catre Piata Victoriei. Noi momentan recurgem la dialog, colegii de la Jandarmerie fac acest lucru, incercam evitarea declansarii oricarui eveniment nefericit, pana acum nu au fost inregistrate evenimente negative si speram ca nu vor aparea incidente pana la finalul acestui protest", a declarat Romanescu.In piata din fata sediului Guvernului protestatarii, in numar de cateva sute, au continuat sa scandeze "Libertate!", iar la un moment dat s-au prins intr-o hora a unirii. Ulterior, au plecat pe un traseu pe strazi ale Capitalei.