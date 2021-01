Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Bucurestiul, putin peste 300 de noi imbolnaviri. Doar cinci judete cu peste 100 de cazuri noi

Lista completa a cazurilor raportate pe judete

In Bucuresti, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate peste 116.000 de cazuri Judetul cu cel mai mare numar de noi imbolnaviri este Timis, cu 174 de cazuri noi raportate, fiind si judetul cu cea mai ridicata incidenta din tara, 3,42 cazuri la mia de locuitori. In judet au fost inregistrate, de la inceputul pandemiei, peste 31.000 de cazuri.Celelalte judete cu un numar ridicat de cazuri noi sunt Maramures si Brasov, cu cate 133, respectiv 132 de noi imbolnaviri. Cele doua judete au ajuns astfel la o incidenta de 2,55, respectiv 2,11, cazuri la mia de locuitori.Judetele Iasi (109) si Suceava (112) sunt celelalte doua judete cu peste 100 de cazuri noi.Cele mai putine cazuri au fost raportate in judetele Caras-Severin (9),Covasna (11) si Tulcea (12).Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta1. Alba 13567 35 1,532. Arad 15478 47 1,253. Arges 20049 33 0,784. Bacau 18399 67 1,325. Bihor 19760 65 1,556. Bistrita-Nasaud 8109 20 1,067. Botosani 9583 71 1,548. Brasov 28196 132 2,119. Braila 9213 16 1,0610. Buzau 8888 14 0,5311. Caras-Severin 7514 9 1,5812. Calarasi 7017 15 0,8613. Cluj 34786 76 2,7914. Constanta 29485 76 1,7715. Covasna 5475 11 0,7216. Dambovita 16315 59 1,1317. Dolj 17117 63 1,2518. Galati 18502 92 1,5619. Giurgiu 7201 25 1,1320. Gorj 5614 31 0,7521. Harghita 5729 17 0,6222. Hunedoara 13249 76 1,3423. Ialomita 7517 20 0,9124. Iasi 30751 109 0,7125. Ilfov 28016 78 2,8326. Maramures 13049 133 2,5527. Mehedinti 5494 19 0,8128. Mures 16420 43 0,9829. Neamt 12435 55 1,2430. Olt 10421 30 0,5331. Prahova 25722 71 0,932. Satu Mare 8157 59 1,7333. Salaj 7011 29 1,8734. Sibiu 18294 28 1,235. Suceava 18315 112 1,8236. Teleorman 8797 66 1,1937. Timis 31386 174 3,4238. Tulcea 6003 12 0,9339. Vaslui 11791 32 1,1140. Valcea 10899 49 1,1641. Vrancea 7661 21 0,642. Mun. Bucuresti 116242 310 2,2443. Cazuri noi nealocate pe judete 1811* 377TOTAL 715.438 2.877