Fostul sef al Casei Nationale de Pensii Publice, aproape sa revina in functie. El a contestat demiterea si instanta i-a dat castig de cauza

Judecatorii au dispus repunerea acestuia in functie, dar decizia poate fi atacata cu apel.Daca decizia se mentine si dupa apel, Tent il va inlocui pe actualul presedinte, Daniel Baciu, noteaza G4media.ro Tent fusese revocat din functie in luna aprilie a anului trecut , dupa ce fusese numit anterior in decembrie 2019 pentru un mandat de cinci ani.Anul trecut, cand a fost demis, Laurentiu Tent a precizat ca nu are ce sa isi reproseze si ca va trimite un raport de activitate chiar azi."Sincer nu imi reprosez nimic. Adica evident, tot timpul, este loc de mai bine. Insa nu pot spune ca am ceva sa imi reprosez. Oricum am de gand astazi sa trimit un raport de activitate cu ceea ce am reusit sa realizez si ceea ce imi doream sa realizez. Cu ce am realizat in aceste 4 luni, proiectele pe care le-am demarat si speram pentru viitor sa fie si acestea finalizate", a spus Tent.In schimb, ministrul Muncii de atunci, Violeta Alexandru , care a cerut revocarea din functie a presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, a spus ca nu au fost indepliniti indicatorii de performanta."Am cerut revocarea din functie a presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice. Datele obiective imi indica faptul ca nu suntem acolo unde trebuia sa fim astazi in indeplinirea indicatorilor de performanta.Dincolo de evaluarea mea, mesajele primite, multe, de la pensionari care nu ma cunosc personal si care imi relateaza situatii inacceptabile din teren, pentru mine conteaza mult.Vad multe masuri de reforma necesare pentru a ajunge la performanta, posibila in Romania, de a solutiona dosarele de pensii in timp si in general de a avea o alta atitudine, respectuoasa fata de problemele pensionarilor.Sigur ca nu este usor sa gestionezi un sistem care are, intr-adevar, o activitate complexa. Si cu un om ca mine care este foarte exigent", a spus Violeta Alexandru.