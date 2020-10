Lista zonelor din Romania cel mai puternic afectate de COVID-19. Val de imbolnaviri in Capitala si in cateva judete

Capitala a ajuns la un total de 27.284 de cazuri, 7.895 dintre aceastea fiind raportate in ultimele doua saptamani. Luni, autoritatile au anuntat alte 581 de cazuri in Municipiul Bucuresti.Un alt judet unde numarul de cazuri a crescut semnificativ este judetul Iasi, care a depasit cifra de 8.000 de cazuri, ajungand la 8.001, fiind dupa Bucuresti zona cu cele mai multe cazuri. Luni au fost raportate 125 de noi imbolnaviri, iar in ultimele 14 zile au fost confirmate 2.328 de cazuri.Pe locul trei se situeaza judetul Prahova, unde astazi au fost raportate tot 125 de noi imbolnaviri, ajungandu-se la un total de 7.980 de cazuri, dintre care 1.767 au fost confirmate in ultimele doua saptamani.Nr. crt. Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate1.Alba 3453 602.Arad 3789 253.Arges 6095 464.Bacau 6676 735.Bihor 4689 996.Bistrita-Nasaud 1950 -7.Botosani 2326 368.Brasov 7912 1399. Braila 3007 2810.Buzau 3305 2311.Caras-Severin 1984 -12.Calarasi 1220 2213.Cluj 5744 8514.Constanta 4313 8315.Covasna 1704 216.Dambovita 5219 5317.Dolj 4548 5618.Galati 5453 5819.Giurgiu 1548 1420.Gorj 2472 1421.Harghita 1996 4622.Hunedoara 3281 923.Ialomita 1696 1324.Iasi 8001 12525.Ilfov 4576 3526.Maramures 3089 8627.Mehedinti 1711 828.Mures 3223 5429.Neamt 4846 2130.Olt 2769 8231.Prahova 7980 12532.Satu Mare 1195 3033.Salaj 1492 2634.Sibiu 3639 5235.Suceava 7941 3836.Teleorman 2344 3737.Timis 6021 6638.Tulcea 1221 1139.Vaslui 4157 4240.Valcea 3750 5441.Vrancea 3092 942.Mun. Bucuresti 27284 58143.- 143 -TOTAL 182.854 2.466