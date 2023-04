Lucrarile de reabilitare a 15 scoli din Brasov, oprite

Lucrarile de reabilitare din 15 scoli din judetul Brasov au fost oprite pentru can desi constructorii au primit, teoretic, banii de la Inspectoratul Scolar, in conturile lor a intrat, practic, doar o treime din fonduri.

Una dintre firmele de constructii, care a incheiat contracte pentru reabilitarea a sapte scoli, a intrerupt lucrarile, informeaza Realitatea TV.

"Lucrarile le-am intrerupt in momentul de fata din cauza neplatii. Rest de plata ar fi cam 30 de miliarde", sustine Vasile Antohi, administrator firma constructii.

De la Ministerul Educatiei, pentru constructiile din Brasov mai trebuie sa vina cel putin o suta de miliarde de lei vechi. La aproape doua luni de la inceperea scolii, multe din salile de clasa sunt inca in renovare, asa ca in multe dintre institutii se invata in schimburi.

"Suntem optimisti ca sumele vor veni, nu stiu cand", a precizat Vasilica Diaconu, inspector scolar general adjunct ISJ Brasov.

In judetul Brasov sunt 15 scoli in care lucrarile au fost abandonate pe termen nelimitat.