Lucrarile la autostrada Bucuresti-Brasov incep de abia in 2008

Consortiul Pizzarotti va incepe lucrarile la primul tronson al autostrazii Bucuresti-Brasov, in 2008 deoarece nu s-au facut exproprierile, iar constructorul nu a realizat proiectul si nu a organizat santierul, a declarat directorul Companiei de Drumuri, Mihai Grecu.

"Prin contract am stabilit ca Pizzarotti&Tirrena sa faca proiectarea si executia tronsonului Bucuresti-Moara Vlasiei. Firma italiana nu are insa o atitudine ca ar vrea sa faca aceasta lucrare. Nici nu au finalizat proiectarea si nici nu si-au facut organizarea de santier. Este un an pierdut pentru proiectul Bucuresti-Moara Vlasiei, astfel incat in 2008 vor incepe lucrarile", a declarat Grecu, citat de NewsIn.

Acesta a recunoscut ca una din cauzele amanarii inceperii lucrarilor este faptul ca nu s-au realizat inca exproprierile. "Nu avem niciun document cadastral pentru a face exproprierile", a adaugat directorul.

Grecu a precizat ca in aceasta situatie se va pune accent pe lucrarile de extinderea la patru benzi a centurii Bucuresti, astfel incat sa fie legata de Moara Vlasiei.

"Noi ne vom concentra pe tronsonul dintre centura Bucuresti si Moara Vlasiei pentru ca in noiembrie se incep lucrarile pentru largirea la patru benzi a centurii Bucuresti, in zona Otopeni si Urziceni. Chiar daca nu vom putea face exproprierile, vom reusi sa facem cel putin 10 km care sa lege centura si Moara Vlasiei", a explicat Grecu.

Contractul pentru proiectarea si executia tronsonului Bucuresti-Moara Vlasiei din autostrada Bucuresti-Brasov a fost semnat la inceputul lunii iunie, iar ministrul transporturilor Ludovic Orban a semnat ordinul de incepere a lucrarilor la sfarsitul aceleiasi luni.

Contractul are o valoare de 152,8 milioane de euro si este finantat in intregime de Guvernul Romaniei. Pentru exproprierea a circa 1.000 de imobile cu o suprafata de 156,3 ha aflate pe traseul tronsonului Bucuresti-Moara Vlasiei se vor da despagubiri de circa 27 milioane de euro.

