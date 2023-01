Maramures: Patru oameni suspecti de trichineloza

Patru persoane din judetul Maramures au ajuns, luni dupa-amiaza, la Spitalul de Boli Infectioase Baia Mare, prezentand simptomele unei infectii parazitare si fiind suspecti de trichineloza, informeaza NewsIn.

Maramuresenii au consumat carne de porc, fara a fi efectuat examenul trichineloscopic. Inspectorii sanitar veterinari din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Maramures au recoltat probele de la o bucata de carne aflata in gospodaria familiei care a ajuns la spital, iar pana miercuri dimineata vor stabili daca acea carne consumata a fost sau nu infestata cu trichinella spiralis.

,,Am fost sesizati de reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase ca au fost internate patru persoane ce prezinta simptomele unei infectii parazitare, respectiv edeme ale fetei, febra, dureri musculare. Proprietarul a cumparat un porc din Ardusat, l-a sacrificat si a consumat carne fara a fi efectuat examenul trichineloscopic. Noi am recoltat probe si urmeaza sa stabilim daca este vorba intr-adevar de trichineloza", a declarat consilierul superior in cadrul Directiei Sanitar Veterinare Maramures, Emil Dobra.

El a mai spus ca deocamdata au fost confiscate 21 de kg de carne de porc aflate in gospodaria familiei internate la spital si s-a interzis consumul acesteia. Daca probele confirma ca preparatele sunt infestate cu trichinella spiralis, carnea va fi distrusa.

