Mesaj rasist la adresa romilor, intr-o statie de autobuz din Bucuresti: "O asemenea violenta de limbaj am mai intalnit doar in Rwanda"

"Unii cred ca s-a strigat << fascism >> prea devreme si ca aici la noi astea nu-s probleme reale, ca n-are legatura cu anii 30, ca nu e asa de grav. Nu pot decat sa va arat imaginea de mai jos, fotografiata intr-o statie de autobuz de pe Calea Floreasca, de la care mi s-a facut rau. O asemenea violenta de limbaj am mai intalnit doar in Rwanda, inainte de genocid", a scris pe Facebook cea care a postat imaginea. Mesajul a fost distribuit si de Ciprian Necula , representant Aresel, care a adaugat: "Si asta in contextul in care unii care si-au facut cariera pe "romi" propaga glumele rasiste ale tinerilor frumosi! Sau, altii care folosesc comunitatile sa mai castige cateva puncte electorale in raport cu conspirationistii... As vrea sa putem spune rasistilor ca pot fi ceea ce sunt, caci noi suntem de neatins de viciile lor"."Astfel de mesaje ranesc, astfel de mesaje ne invrajbesc, ne fac sa fim unii impotriva altora, sunteem cu totii romani ", a transmis reprezentantul Asociatiei, in timp ce a sters cuvintele jignitoare. Acesta a anuntat ca va fi sesizata Primaria Capitalei si Societatea de Transport Bucuresti