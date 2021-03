Rusia, deranjata de redenumirea parcului Tolbuhin din Bucuresti. Edilul din sectorul 2 vrea consultare publica

La finalul anului trecut, primarul sectorului 2, Radu Mihaiu , a anuntat ca vrea consultare publica pentru schimbarea numelui parcului Tolbuhin. Eidlul a declarat ca isi doreste recuperarea identitatii si promovarea unor simboluri istorice valoroase romanesti.Pe lista sunt Eftimie Predoleanu, un apreciat comerciant din secolul trecut, filozoful Mircea Eliade si Matasari, pentru a aminti ca in zona locuiau negustorii care vindeau matasuri in Obor.Schimbarea numelui parcului din Sectorul 2 a mai fost in discutie anii trecuti, dar demersul a esuat dupa ce ambasada rusa s-a impotrivit.Fiodor Ivanovici Tolbuhin a fost un maresal rus, unul dintre principalii comandanti militari sovietici din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial. Ulterior el a devenit membru in Sovietul Suprem al URSS.