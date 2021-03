Ministrul de Interne trimite Corpul de control la Sectia 16 din Bucuresti, unde lucreaza politistii acuzati de tortura

Se face o verificare intrucat sunt trei cazuri publice de agresiune, unul din 2018, cand un tanar ar fi fost strans de gat de un politist, in interiorul sectiei. Incidentul a fost filmat de camerele de supraveghere din interior. Pe imagini se vad mai multi politisti care il agreseaza pe acel tanar, desi el era incatusat.Apoi au aparut informatii despre un alt caz petrecut in 2019 . Un tanar si sora lui au depus plangeri penale dupa ce ar fi fost agresati de politisti de la Sectia 16, fara sa fi gresit cu nimic.Unul dintre cei trei politisti arestati in dosarul de tortura de la Sectia 16 de Politie din Bucuresti este lider sindical. Politistul a fost arestat pentru sechestrarea si torturarea a doi tineri care, in toamna anului 2020, au indraznit sa le spuna "oamenilor legii" sa poarte masca. In acest dosar au fost retinuti opt politisti , iar sapte dintre ei au fost dusi in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Insa doar trei dintre ei au fost arestati joi, 4 martie. Alti trei au fost pusi sub control judiciar iar in cazul unui alt politist nu s-a dispus nicio masura.Printre cei arestati se afla si Viorel Constantin Seicaru, vicepresedintele unei alte organizatii sindicale , Sindicatului National al Politistilor. Alaturi de Seicaru au fost aresati politistii Razvan Viorel Lupu si Dorin Nine.