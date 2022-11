Minora de 12 ani, abuzata sexual cu stirea parintilor

O minora de 12 ani, din localitatea vasluiana Vinderei, a fost abuzata sexual de un cosatean, un batran in varsta de 65 de ani, cu stirea parintilor si in fata celorlalti copii din familie, informeaza NewsIn.

Fetita era abuzata sexual in schimbul unor mici sume de bani, atat in casa in care locuia impreuna cu fratii sai, cat si in casa agresorului. In ceea ce-i priveste pe parinti, acestia sunt agresivi, mari consumatori de alcool, astfel ca nu se simteau vinovati pentru cele intamplate, motiv pentru care nu au fost de accord cu plasarea fetitei in regim de urgenta, a explicat seful Centrului de Primirea in Regim de Urgenta a Copilului Abuzat Neglijat si Exploatat (CPRUCANE) Barlad, Ionel Bratianu

"Toti cei cinci copii ai familiei, cu varste intre 2 si 14 ani, sunt neglijati, infometati si traiesc in conditii groaznice. Fetita de 12 ani prezinta retard mintal si parintii au obligat-o sa renunte la scoala pentru a avea grija de ceilalti frati. Din primele cercetari a reiesit ca Dumitru Venin, ii scotea pe fratii mai mici afara, iar acestia se uitau pe geam, in timp ce barbatul abuza de minora. Fetita primea cativa banuti pentru a nu povesti nimic din ceea ce se intampla", a declarat joi, seful CPRUCANE Barlad, Ionel Bratianu.

Autoritatile locale au inceput o ancheta sub aspectul savarsirii infractiunii de intretinere de raporturi sexule cu minori. Totodata, Dumitru Venin s-a aratat contrariat de acuzele care i s-au adus, lasand sa se inteleaga ca nu este singurul care a abuzat de minora.

Reprezentantii Directiei Generale pentru Protectia Copilului Vaslui au demarat procedurile pentru obtinerea unei ordonante presidentiale, pentru scoaterea celor cinci copii din mediul familial si internarea lor in centrul pentru minori. Parintii vor fi decazuti din drepturile parintesti.

