Mai multe familii terorizate de un vecin care creste porci in Sectorul 2 al Capitalei au obtinut o victorie importanta in justitie

Printr-un proces deschis la Judecatoria Sectorului 2 in februarie 2019, mai multe familii din Sectorul 2 al Capitalei au cerut ca vecinul lor sa fie obligat "sa demoleze constructiile-cotet ridicate pentru crestrerea porcinelor" in Sectorul 2 al Capitalei, arata adevarul.ro.Potrivit sursei citate, oamenii s-au plans de mirosurile insuportabile care provin de la ferma amenajata in Sectorul 2. "Mirosul si zgomotul produse de aceste animale sunt greu de suportat si de descris, iar in timpul verii duhoarea emanata de porci devine insuportabila. De asemenea, adapostul porcinelor a fost ridicat pe limita de proprietate a imobilului vecin. Desi, atat reclamantii, cat si alti vecini au incercat sa rezolve situatia atat amiabil, cat si prin intermediul diverselor sesizari adresate autoritatilor, paratul refuza sa colaboreze, refuza sa demoleze cotetele, refuza sa transporte animalele in alta parte si, de cele mai multe ori, devine recalcitrant cand cineva incearca sa il abordeze", s-au plans vecinii care au deschis procesul."Duhoarea si poluarea fonica provocate de animale sunt neintrerupte, iar in cursul sezonului calduros (aprilie-octombrie) devin insuportabile", s-au plans oamenii, care au mai aratat ca "nu pot sa aeriseasca locuintele, nu pot sa se odihneasca, nu pot sa organizeze intruniri de familie, petreceri sau orice alte evenimente in propriile case pentru ca le este jena de disconfortul pe care il vor resimti invitatii".Potrivit adevarul.ro , Judecatoria Sectorului 2 a decis obligarea paratului la transportarea porcilor de la adresa din Bucuresti intr-un mediu unde acestea pot fi intretinute in conditii corespunzatoare nevoilor lor de dezvoltare si in conformitate cu reglementarile legale. In caz de neconformare, judecatorii i-au autorizat pe reclamanti sa transporte porcinele de la casa vecinului, pe cheltuiala exclusiva a acestuia. Sursa amintita mai arata ca decizia a fost luata in baza unui hotarari a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit careia "pe teritoriul Municipiului Bucuresti se interzice cresterea sau intretinerea, in gospodarii individuale, a animalelor si pasarilor pentru consum".Citeste si: