Misterul elicopterului generalilor implicati in reprimarea Revolutiei de la Timisoara, doborat de un soldat la Alba Iulia

Schimbare misterioasa a traseului

Doborat de soldatul care pazea depozitul de armament

Pana la data de 20 decembrie, cei doi au sters urmele macelului de la Timisoara, apoi s-au dus la Arad. Pe data de 19 decembrie au trimis cadavrele la Bucuresti , unde au fost incinerate, iar cenusa lor a fost aruncata la groapa de gunoi a Capitalei. In dimineata zilei de 23 decembrie au luat trenul spre Bucuresti, dar la Deva au fost arestati si dusi la sediul unui regiment de geniu din oras.De aici au fost urcati intr-un elicopter, fiind legati cu franghii de scaune. Elicopterul a fost doborat pe dealul Mamut din Alba Iulia de catre militarii de la sol, care au primit ordin sa doboare tot ce zboara, deoarece ar fi fost vorba de "teroristi". Ordinul ar fi venit de la Bucuresti, de la celula de comanda de la MApN, potrivit anchetei derulata de Sectia Parchetelor Militare.Generalii erau insotiti de locotenent-colonelulul Nicolae Tudor, pilotul elicopterului, capitanul Victor Matica si maistrul militar Nicolae Galaftion. Toti cinci au murit carbonizati in explozia elicopterului. Cei trei insotitori au avut misiunea de a-i transporta pe generali la Sibiu.Elicopterul de lupta, pilotat de Nicolae Tudor, mai avusese trei misiuni in aceeasi zi, dar se prezenta in conditii bune pentru zbor. Pilotului i-a fost recomandat sa evite sa treaca pe deasupra Orastiei si a Cugirului, pentru a nu fi atacat de la sol, dar sa zboare la joasa altitudine. Marturii de la imbarcarea celor doi generali in elicopter arata modul neobisnuit in care au actionat autoritatile.Pilotul Nicolae Tudor (primul din stanga) si elicopterul cu care s-a prabusit la Alba Iulia"Dupa urcarea celor doi indivizi despre care se spune ca sunt generali de Securitate, am urcat in elicopter impreuna cu cpt. Baciu Lucian si i-am legat cu sfoara folosita pentru ancorarea completelor de mascare. Propunerea de fixare a acestora de bancheta din spate a elicopterului a venit din partea pilotului, care si-a exprimat teama de zborul care va urma. Mentionez ca cei doi erau cu catusele la maini si mainile la spate.Fixarea am facut-o astfel: picioarele apropiate, legatura puternica cu lat peste glezne, continuare pana la genunchi, fixare de partea de jos a banchetei, revenire la brate de doua ori, trecere sfoara peste piept, infasurare in jurul celuilalt brat, fixare prin mai multe noduri la bara de sus a banchetei. Mecanicul de bord si pilotul si-au exprimat siguranta ca cei doi nu pot sari la ei, deoarece primul va sta cu arma indreptata spre ei", declara capitanul Dorel Rusu, citat in cartea "Hunedoara - O cronica a Revolutiei Romane din Decembrie 1989".Din motive neelucidate inca, in apropiere de Alba Iulia, elicopterul ce urma cursul raului Mures si-a schimbat traseul de zbor spre nord, in sens opus fata de Sibiu. Incidentul este descris cu amanunte in cartea "Revolta in labirint", publicata de Mihai Babitchi, lider al miscarii revolutionare din Alba Iulia."Pe la orele 20.00 in seara zilei de 23 decembrie, comandantul garnizoanei mi-a raportat ca depozitul de armament de la marginea orasului este atacat din aer si din patru puncte terestre. Nu eram foarte ingrijorat deoarece fusesem informat ca depozitul era gol. Un curier a infirmat, ulterior, orice atac. Totusi un elicopter se prabusise langa depozit desi, am fost asigurat, aparatorii nu trasesera niciun foc", afirma Mihai Babitchi.Revolutionarul sustine ca la vremea respectiva s-a acreditat si ideea ca, zburand la joasa inaltime pentru a nu fi detectat de radare, aeronava s-a incurcat in aracii de beton ai vitei de vie din zona si a explodat."De dupa deal s-a ivit o coada de foc dupa care a urmat o explozie foarte puternica. Explodasera probabil o parte din rachetele din dotarea aparatului. Imediat s-au auzit rapaituri de arma dar nu era decat munitia care exploda.Aproape simultan din incendiul urias au tasnit cinci proiectile nedirijate. Se declansasera din cauza caldurii", a declarat capitanul Silviu Barastean, comandantul depozitului la data respectiva. Aceste zgomote au facut, probabil, ca unii martori sa aiba impresia ca depozitul era atacat.Generalul Constantin NutaPrezenta elicopterului in zona depozitului de armament si a bazinului de apa potabila al orasului Alba Iulia a fost confirmata si de alti martori. Paznicul bazinului, Gheorghe Muntean, a confirmat ca elicopterul zbura foarte jos si fara lumini si a spus ca a tras doua focuri de avertizare ca sa anunte soldatii din apropiere.Mihai Babitchi din Alba Iulia este convins ca elicopterul a fost doborat de soldatii care pazeau depozitul de armament. "Din marturisirile culese rezulta ca cel care a doborat elicopterul a fost soldatul de la postul doi al depozitului militar.Desi el nu recunostea acest lucru. Primise, ca toti ceilalti ordinul de a trage fara somatie in tot ce se apropia la cincizeci de metri de depozit, dar, probabil, afland de de importanta prizonierilor morti a considerat ca e mai bines sa nege cu inversunare", mai spune revolutionarul. Declaratia soldatului era sustinuta si de comandantul unitatii, astfel incat ancheta oficiala nu a luat in considerare aceasta varianta.Intre ramasitele epavei elicopterului, imprastiate pe o distanta de aproape 100 de metri, au fost gasite cinci cadavre carbonizate, dintre care trei ale membrilor echipajului, si doua ale celor doi arestati. "Au fost ridicate trei cadavre purtand arsuri intinse pe tot corpul, situate grupat pe o distanta de patru metri si de 25 de metri, fata de locul unde a fost focarul incendiului. S-au gasit si ridicat inca doua cadavre, aflate in focarul incendiului care erau carbonizate pastrandu-se doar craniul si o parte din bust", se arata in dosarul de ancheta.In 1995 dosarul a fost inchis pe motiv de "autor necunoscut". A fost redeschis in 2007, dupa ce pe parcursul cercetarilor efectuate intr-un alt dosar al Revolutiei procurorii au ajuns la concluzia ca doborarea elicopterului IAR 330, in care se aflau cei doi generali de Militie, s-ar putea datora actiunii sau inactiunii unor generali aflati la conducerea MApN si a Comandamentului Aviatiei si Apararii Antiaeriene.Expertizele tehnice, efectuate inca din 1994, atesta ca elicopterul in care au murit cele cinci persoane a fost doborat de rafalele unei arme de calibrul 7,62. Astfel, ipoteza ca aparatul de zbor s-ar fi prabusit din cauza unui accident sau a unei erori de pilotaj a fost inlaturata.Cercetarile ulterioare au aratat ca "scenariul" doborarii elicopterului ar fi fost pus la cale de generalul Nicolae Militaru, care dorea in acest mod sa scape de cei doi generali si de dovezile privind reprimarea Revolutiei de la Timisoara.