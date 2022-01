Niciun pericol la Muzeul de Geologie - concluzia dupa o zi in care a fost vizitat de toate autoritatile

Valorile de radiatii inregistrate in zona Muzeului National de Geologie din Bucuresti nu afecteaza mediul inconjurator si sanatatea populatiei, acestea incadrandu-se in limita de variatie a fondului natural de radiatii, anunta Ministerul Mediului in urma verificarilor facute marti, dupa un raport aparut in Gazeta Sporturilor.

Verificarile au acoperit toate laturile Muzeului National de Geologie, la sol, precum si la un metru de sol si la zona de contact cu rocile expuse in fata muzeului si in curtea interioara, arata reprezentantii Ministerului Mediului.

Ei mai spun ca specialistii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului au facut cercetari si in afara traseului parcurs de vizitatori, respectiv in zona curtii interioare in care este amplasat beciul, dar si in zona in care sunt depozitate fosilele de mamut.

Potrivit Ministerului Mediului, valorile obtinute in urma verificarilor in cele 71 de puncte "se incadreaza in limita de variatie a fondului natural de radiatii, valori determinate orar, la nivelul intregii tari, prin intermediul Retelei Nationale de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului, conform OM nr. 1978/2010".

Institutul Geologic al Romaniei: Exista o serie de minerale care contin in mod natural uraniu si toriu

De asemenea, Institutul Geologic al Romaniei a precizat intr-un comunicat ca valorile medii de radiatii inregistrate in salile de expozitie ale Muzeului National de Geologie sunt sub fondul natural de radiatii.

"Institutul Geologic al Romaniei, prin unitatea nucleara autorizata - Laboratorul de radiometrie, a efectuat masuratori bianuale ale fondului de radiatie din salile de expozitie, valorile medii inregistrate fiind sub fondul natural de radiatii (media anuala 1,01 mSv/an) ", se arata in comunicat.

Reprezentantii Institutului Geologic al Romaniei au subliniat faptul ca in colectiile Muzeului National de Geologie "exista o serie de minerale care contin in mod natural uraniu si toriu si unele fosile care au fost expuse unui mediu radioactiv in timpul fosilizarii" si care au "o mare valoare estetica si pentru cercetare", primul astfel de esantion existand in colectia muzeului din 1906.

Si Garda de Mediu a verificat nivelul de radiatii de la Muzeul de Geologie

IGR a precizat ca astfel de esantioane exista in toate colectiile si muzeele din lume, multe dintre acestea avand valori de fond natural de radiatii.

Cercetatorii au subliniat ca "in circuitul principal de vizitare pentru public nu exista esantioane a caror valoare de fond, masurata in aer, sa depaseasca valoarea medie a fondului natural de radiatii stabilita la scara globala (2,44 mSv/an, potrivit UNSCEAR) ".

Specialistii mai precizeaza ca "esantioanele care prezinta exceptii de la valorile fondului natural de radiatii sunt depozitate in conditii speciale, publicul neavand acces la spatiile de depozitare si se manipuleaza de catre specialistii cu utilizarea de echipament de protectie adecvat si de catre personalul stiintific autorizat".

In comunicat este specificat faptul ca "simpla deplasare la distante de 2m de cel mai radioactiv esantion din colectiile Muzeului National de Geologie (neexpus) nu pune in pericol in niciun fel sanatatea oamenilor" si ca "este in curs de elaborare un proiect pentru expunerea in conditii de siguranta a acestor minerale si fosile de mare valoare patrimoniala".

Institutul National de Sanatate Publica: Semnalarile privind riscurile nu sunt intemeiate

Totodata, Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca semnalarile cu privire la riscurile pentru populatie din cauza existentei unor niveluri crescute de radioactivitate la Muzeul National de Geologie din Bucuresti nu sunt intemeiate.

Potrivit INSP, raportul la care se face referire in presa aduce informatii cu privire la doua tipuri si niveluri reglementate de expunerea la radiatii ionizante, cea profesionala, pentru lucratorii expusi, si cea a populatiei.

Astfel, raportul se refera la conditiile de munca din cadrul Muzeului National de Geologie, fiind vorba de expunerea profesionala la radiatii ionizante in contextul masurilor ce trebuie luate de angajator pentru minimizarea expunerii la astfel de radiatii, nefiind un raport de sanatate publica.

In ceea ce priveste expunerea populatiei, raportul evidentiaza faptul ca valorile de fond masurate in aer se inscriu in limitele normale ale radioactivitatii de fond din Bucuresti.

Gazeta Sporturilor a prezentat marti datele unui raport realizat in mai 2016 si tinut secret, conform caruia nivelul radiatiilor in curtea si in pivnita Muzeului National de Geologie este mult peste limita admisa, ceea ce periciliteaza sanatatea angajatilor.

Cifrele anuntate initial de jurnalisti indicau valori foarte mari, ulterior dovedindu-se ca raportul continea erori de redactare a numerelor, fiind folosite si virgula, si punctul pentru a separa ordinele de marime.

