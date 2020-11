Nicusor Dan a anuntat in ce stadiu sunt spitalele Capitalei privind autorizarea de securitate la incendiu

Potrivit primarului, opt spitale au avizul necesar, noua spitale au proiectul de interventie avizat, dar nu au bani alocati pentru interventii , iar doua spitale se afla sub supravegherea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) si urmeaza sa fie mutate."Am cerut de urgenta si am primit situatia autorizarii de securitate la incendiu a celor 19 spitale din subordinea Primariei Capitalei. In rezumat, 8 spitale au autorizatie de siguranta la incendiu sau nu necesita conform legii o astfel de autorizatie (spitalele Colentina, Dr. Cantacuzino, Dr. Stoia, Sf. Stefan, Dr. Gomoiu, Victor Babes, Prof. Dr. Obregia si Dr. Gorgos), 9 spitale au proiectul de interventie avizat, dar nu au inca bani alocati pentru interventii (e vorba despre spitalele Sf. Maria, Filantropia, Dr. Carol Davilla, Foisor, Nicolae Malaxa, Coltea, Sf. Luca, Prof. Dr. Burghele si Centrul pentru Toxicodependente Sf. Stelian), iar 2 spitale se afla sub supravegherea ISU si urmeaza sa fie mutate (Spitalul Prof. Dr. Dan Theodorescu si Spitalul Prof. Dr. Panait Sirbu). Vom aloca bani pentru a reglementa situatia", a scris primarul Capitalei, Nicusor Dan, pe Facebook Numarul imbolnavirilor cu nou coronavirus in Romania a ajuns luni, 16 noiembrie, la 365.212 dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 4.931 de cazuri. In acelasi timp, 149 de pacienti si-au pierdut viata, ducand bilantul total al deceselor la 9.075. La sectiile de terapie intensiva sunt acum internati 1.187 de pacienti. Au fost efectuate 7.499 de teste in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 3.767 la cerere.Municipiul Bucuresti a inregistrat, din nou, cele mai multe cazuri noi din tara, 999 de imbolnaviri, ajungand la un coeficient de raspandire a infectiilor de 5,6 la mia de locuitori Citeste si: Cel mai puternic afectate zone din tara. Bucurestiul, aproape 1.000 de cazuri noi de COVID-19, in 24 de ore. Situatie critica in cateva judete