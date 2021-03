Nicusor Dan spune ca proiectele pentru trenul metropolitan totalizeaza 530 de milioane de euro: "E vizata achizitia a 50 de trenuri electrice"

"Cel mai mare proiect pentru cea mai mare problema a Capitalei - acesta este trenul metropolitan, care va avea o contributie importanta la rezolvarea chestiunii traficului in Bucuresti Pentru realizarea trenului metropolitan pe infrastructura existenta a CFR, am propus finantarea prin PNRR a 9 proiecte complementare, 8 dintre ele dedicate modernizarii celor 8 linii de cale ferata si unul dedicat achizitiei de trenuri.Lucrarile de modernizare a cailor ferate includ reparatii capitale ale sinelor, reabilitarea statiilor existente si construirea de noi statii, modernizarea trecerilor la nivel, pasaje rutiere, electrificarea liniilor, iar in privinta mijloacelor de transport avem in vedere achizitia a 50 de trenuri electrice", a scris edilul general, pe Facebook Potrivit acestuia, vor exista in final opt tronsoane de cale ferata moderna in jurul Capitalei:- Gara Obor - Chiajna - Gara de Vest;- Gara de Nord / Basarab - Gara de Vest - Progresul;- Gara de Vest - Statia Vasile Milea;- Gara de Nord - Chitila - Scrovistea;- Gara Obor - Branesti - Islaz;- Gara de Nord - Chiajna - Gradinari;- Gara de Nord - Mogosoaia - Gradistea;- Gara de Nord - Sabareni.Nicusor Dan: "Vom face auditul administratiei precedente, fara discutie". Cum explica procesul greu de desfiintare al companiilor municipaleEl a adaugat ca valoarea totala a acestor noua proiecte este de circa 530 de milioane de euro, iar pentru realizarea trenului metropolitan, PMB va colabora cu Ministerul Transporturilor, cu Consiliul Judetean Ilfov si cu primariile mai multor localitati invecinate Capitalei."E o investitie de mare anvergura, care va avea un impact pozitiv atat asupra mobilitatii in Bucuresti si Ilfov, cat si asupra calitatii mediului", a conchis Nicusor Dan.