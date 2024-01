Ninsori si frig in Romania, incepand de vineri

De vineri, iarna se va face din nou simtita in tara, informeaza ANM. Primele semne in acest sens se simt deja deasupra Europei, unde vremea se schimba in mod semnificativ incepand de miercuri.

In nordul Scandinaviei, o depresiune atmosferica aduce o masa de aer deosebit de rece, care avanseaza spre centrul Europei. Norii si aerul rece vor inainta rapid catre regiunile sudice. Joi, ei se vor afla la granita de nord a tarii noastre, iar vineri vor acoperi tarile Europei Centrale si cea mai mare parte a Romaniei.

Duminica, intre jumatatea de vest si cea de est a Europei va fi o diferenta de temperatura de aproximativ 15 grade, din nord si pana in sudul continentului.

Prin urmare, Romania va avea parte din nou de vreme de iarna, cu ninsori si vant puternic, iar cele mai afectate vor fi regiunile estice. Racirea vremii se va face simtita incepand de vineri.

Vremea se va raci, mai accentuat in estul si centrul tarii, astfel incat temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre -5 si 5 grade, iar cele minime intre -15 si -5 grade. Cerul va fi temporar noros si va ninge slab local in nord, centru, est si la munte si izolat in rest. Vantul va fi moderat, cu intensificari in estul, sud-vestul si centrul tarii, iar la munte va fi tare.

Si in Capitala, vineri, vremea se va raci. Cerul va fi temporar noros si vor fi conditii de ninsoare slaba. Vantul va sufla moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 3 grade, iar minima va fi de -7 ... -6 grade.