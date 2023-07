Noua moldoveni, ascunsi intr-un camion la Nadlac

Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac au descoperit, duminica, noua cetateni din Republica Moldova, ascunsi in cabina unui automarfar, care intentionau sa iasa ilegal din tara, pentru a ajunge in Cehia, anunta NewsIn.

Agentul Alexandra Retegan, purtator de cuvant in cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Arad, a declarat ca moldovenii au fost descoperiti intr-un autocamion inmatriculat in judetul Timis,in locul de dormit aflat deasupra cabinei soferului.

"In timpul efectuarii controlului mijlocului de transport, politistii de frontiera romani au depistat, ascunse in cabina autocamionului, noua persoane, cinci barbati si patru femei. Din verificari, a rezultat ca cei noua sunt cetateni din Republica Moldova, cu varste cuprinse intre 22 si 47 de ani", a mentionat Retegan.

Moldovenii au intrat legal in Romania, in data de 10 august, prin Punctul de Trecere a Frontierei Albita, in baza unei vize colective si intentionau sa iasa ilegal din tara, avand ca destinatie finala Cehia.

Oamenii legii i-au retinut pe calatorii clandestini si le-au intocmit acte premergatoare inceperii urmaririi penale pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei.