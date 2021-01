Numar urias de programari pentru vaccinarea anti-COVID-19 la nivel national. In Bucuresti au fost epuizate toate locurile pentru urmatoarele 20 de zile

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a declarat vineri seara la Digi24 ca numarul de locuri pentru vaccinare a fost stabilit in functie de numarul de doze de vaccin existente.Dupa operationalizare platformei online de inscriere au fost contorizate chiar si 18.000 de inscrieri pe minut. In Bucuresti, situatia este datorata si faptului ca din cele 41 de centre doar pentru opt s-au putut face programari vineri.In total, vineri s-au programat pentru vaccinare un numar de 190.000 de romani , dintre care 50.000 sunt din Bucuresti."Am vorbit cu directorul STS si mi-a zis ca e una dintre cele mai mari provocari din punct de vedere al platformelor informatice. (...) Erau in prima ora alocate peste 100.000 de sloturi, ceea ce inseamna 50.000 de persoane programate, pentru ca o persoana aloca prima doza si doza de rapel", a afirmat Valeriu Gheorghita, la Digi 24.Valeriu Gheorghita a spus ca situatia va fi reanalizata in zilele urmatoare. "Ne vom uita la numarul de programari in juduete si vom incerca sa redistribuim dozele", a completat medicul. Numarul de locuri este alocat pentru o perioada de 20 de zile, in conditiile in care a doua doza de vaccin Pfizer se face la o distanta de 21 de zile de prima.Medicul a explicat ca au fost probleme in functionarea platformei in primele ore, insa lcrurile au fost reglate. "In momentul de fata platforma functioneaza la parametri normali, call-center-ul de asemenea, speram sa nu avem disfunctionalitati", a precizat Gheorghita.In ceea ce priveste call-center-ul, Valeriu Gheorghita a precizat ca au fost si 200 de apeluri primite la telefoanele puse la dispozitie. Conform acestuia, fiecare judet are cinci linii de telefonie, iar apelurile sunt preluate de catre personal al MApN care este instruit.In total, 200 de persoane raspund la telefoane in toata tara, insa autoritatile intentioneaza, in functie de apeluri, dublarea numarului si chiar prelungirea programului la care se raspunde la telefon la 24 de ore pe zi.Conform medicului, pentru crearea contului de catre cei care vor sa se inscrie pe platforma destinata vaccinarii nu este nevoie de semnatura digitala. Cel care se inscrie are nevoie de cod numeric personal si de un numar de telefon.