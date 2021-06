Numarul de persoane care pot participa la nunti si botezuri in Bucuresti, majorat de sambata la maxim 200 in interior

"Se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri), fara a se limita la acestea, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanti de maximum 200 de persoane in interior si cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2", potrivit unui comunicat al Prefecturii Capitalei.Totodata, CMBSU a decis ca la meciurile din optimile Campionatului European de Fotbal va fi permis accesul publicului pana la 50% din capacitatea tribunelor Arenei Nationale. In data de 28 iunie 2021, pentru evenimentul sportiv organizat pe teritoriul Romaniei , in cadrul optimilor Turneului Final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2020 se permite participarea spectatorilor pana la 50% din capacitatea maxima a tribunelor, cu conditia ca pana la 25% din capacitatea maxima a tribunelor accesul sa fie permis pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2", informeaza Prefectura Capitalei. La peste 25% si pana la 50% din capacitatea maxima a tribunelor , accesul va fi permis doar persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2, dar nu au schema completa de vaccinare si care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.