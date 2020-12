O pacienta a murit la Spitalul "Victor Babes" dupa ce ar fi fost extubata din greseala de un brancardier. Ancheta a Politiei

"In seara de 10 decembrie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost informata cu privire la decesul unei persoane internate intr-un spital din Sectorul 3. Avand in vedere ca subzista suspiciuni cu privire la cauza decesului, Serviciul Omoruri a declansat verificari, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3", a transmis, joi seara, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca se efectueaza activitati investigative si de cercetare penala, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul, urmand a fi dispusa si necropsia.Potrivit stirileprotv.ro, femeia era internata la Terapie Intensiva si ar fi fost extubata din greseala de catre un brancardier.Acesta ar fi trebuit sa ridice din salon un pacient care decedase, insa l-ar fi incurcat.CITESTE SI: