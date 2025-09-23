Obiceiuri de Dragobete

Marti, 23 Februarie 2010, ora 09:30
3849 citiri
Obiceiuri de Dragobete

Pe 24 februarie, in ziua cand Biserica Ortodoxa sarbatoreste Aflarea capului Sfantului Ioan Botezatorul, spiritualitatea populara consemneaza ziua lui Dragobete, zeu al tineretii in Panteonul autohton, patron al dragostei si al bunei dispozitii.

La noi, Dragobete era ziua cand fetele si baietii se imbracau in haine de sarbatoare si, daca timpul era frumos, porneau in grupuri prin lunci si paduri, cantand si cautand

Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
În ciuda unei creșteri fulminante a partidului AUR, care a reușit să-l ducă pe George Simion în turul al II-lea, asigurându-și, de asemenea, rolul de opoziție principală în Parlament,...
9 ani de USR. A reușit partidul să-și păstreze nucleul de valori promise? „Abordarea inițială a fost ușor extremistă”
9 ani de USR. A reușit partidul să-și păstreze nucleul de valori promise? „Abordarea inițială a fost ușor extremistă”
USR a împlinit nouă ani de la înființare. Partidul care a pornit precum un experiment civic, născut din frustrarea străzii și din dorința de a oferi o alternativă reală la clasa politică...
#Obiceiuri, #Dragobete , #Bucuresti
Comentarii
Poza vestala
vestala
rank 5
Dar sa nu uite!
Este o zi de post. Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Dupa 5 divorturi, s-a afisat pe covorul rosu alaturi de o femeie cu 38 de ani mai tanara
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
Adevarul.ro
Sute de mii de romani, in pericol sa fie dati afara din Regatul Unit. Farage ameninta ca le ridica statutul obtinut in urma Brexit: "Sa aplice pentru vize"

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Recunoașterea Palestinei ca stat: simbol, presiune sau începutul unei iluzii colective? ANALIZĂ BBC
  2. "Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene
  3. Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
  4. Călătorii spre iad în ”sicrie cu elice”. Viața echipajelor „narco-submarinelor” care duc cocaină din Amazon până în Europa
  5. Germania se pregătește pentru scenariul sumbru al unui conflict cu Rusia: 1000 de răniți pe zi
  6. Panică pe cel mai mare aeroport din Danemarca. Traficul aerian, oprit după ce au fost văzute în zonă mai multe drone de mari dimensiuni VIDEO FOTO
  7. Disney a anunțat revenirea show-lui "Jimmy Kimmel Live!", după suspendarea cauzată de comentariile privitoare la asasinarea lui Charlie Kirk
  8. Cercetătorii au descoperit 85 de noi lacuri subglaciare sub calota Antarcticii. „Aceste date sunt esențiale pentru modelele climatice“
  9. Franța recunoaște statul Palestina: "Deschide calea către negocieri utile", afirmă președintele Macron de la pupitrul ONU VIDEO
  10. De la muncă, direct în armată. Serviciul militar voluntar va fi introdus din 2026, anunță ministrul Apărării. Când revine stagiul obligatoriu