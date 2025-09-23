Obiceiuri de Dragobete

Marti, 23 Februarie 2010, ora 09:30
3849 citiri
Pe 24 februarie, in ziua cand Biserica Ortodoxa sarbatoreste Aflarea capului Sfantului Ioan Botezatorul, spiritualitatea populara consemneaza ziua lui Dragobete, zeu al tineretii in Panteonul autohton, patron al dragostei si al bunei dispozitii.
La noi, Dragobete era ziua cand fetele si baietii se imbracau in haine de sarbatoare si, daca timpul era frumos, porneau in grupuri prin lunci si paduri, cantand si cautand
