Ocnele Mari amenintate de inundatii puternice

Autoritatile din Valcea au intrat in stare de alerta dupa ce specialistii au declarat cod verde la Ocnele Mari, din cauza pericolului de inundatii.

In ultima perioada, in mina de sare, care s-a surpat in urma cu opt ani, a crescut nivelul apei cu doi metri si tavanul a inceput sa se prabuseasca, informeaza Evenimentul Zilei.

Specilialistii, care supravegheaza permanent zona, au constatat ca miscarile seisimice, din mina, sunt tot mai dese in ultima perioada.

Acestia au afirmat ca in perioada urmatoare vor avea loc noi deversari de saramura, in subteran. "S-au prabusit in jur de 16.000 de metri cubi de steril. Codul verde instaurat de specialisti inseamna fenomene normale, pentru o zona cu probleme cum este cea de la Ocnele Mari. Totusi, specialistii avertizeaza ca prin lunile aprilie-mai, din cauza dezghetului, va avea loc o prabusire majora", a declarat prefectul de Valcea, Radu Renga.

Localnicii sunt speriati de fenomenele care se petrec in mina si le e frica sa nu li se surpe pamantul de sub case. "Noaptea se aud zgomote care vin din pamant. Dar nu avem ce face, stam aici. Eu am mai fost stramutat odata in 2001, nu mai vreau sa plec", a declarat Ion Fetelea.

Desi sunt in pericol, cele 59 de familii din zona refuza sa fie stramutate, pentru ca nu au ajuns la o intelegere cu autoritatile, in privinta despagubirilor.

"In pericol iminent ar mai fi doar sase familii, care s-ar afla chiar pe directia de deversare a saramurii. Oamenii sunt nelinistiti, dar suntem pregatiti sa luam masuri pentru protectia lor, in caz de dezastru", a afirmat primarul localitatii, Petre Iordache.

In 2001, dupa ce tavanul unei mine de sare s-a prabusit, au fost deversate sute de mii de tone de saramura si motorina. In urma accidentului, opt gospodarii au fost inghitite de pamant, iar 122 de familii au fost stramutate.

Florian Zamfirscu, doctor in geologie, a precizat ca in subteranul de la Ocnele Mari se afla circa doua milioane de metri cubi de saramura, care ar putea inunda zona.