Pacientii vor avea dosare electronice

Ministerul Sanatatii vrea dosare electronice pentru pacienti. Aceasta masura ar inlocui fisa traditionala de lucru care va ajuta in prevenirea si controlul bolilor si ar putea elimina prescrierea retetelor pe hartie, a declarat, miercuri Dan Ursuleanu, reprezentantul unei companii software, informeaza NewsIn.

Ministerul Sanatatii Publice (MSP) a inaintat Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI) o propunere de creare a dosarului electronic pentru fiecare pacient, dosar ce ar trebui sa contina intreg istoricul medical al pacientului.

Astfel, toate informatiile pacientului ar fi stocate intr-un singur loc si ar putea fi accesate, ori de cate ori este nevoie, din orice unitate sanitara sau farmacie.

"In acest mod, medicul poate prescrie medicamentul direct in cadrul sistemului electronic, iar pacientul ar putea sa iti cumpere medicamentul fara a se mai prezenta cu reteta", a explicat Ursuleanu.

Specialistii in sofware sunt de parere ca un astfel de dosar este benefic mai ales in profilaxia secundara, cand, avand istoricul medical al pacientului, medicul poate sa puna diagnosticul mai repede sau poate ajuta in tratarea bolii mai rapid.

Implementarea sistemului cu dosar electronic al pacientului la nivel national ar urma sa coste in jur de 40 de milioane de euro.

"Autoritatile nu dispun decat de 20 de milioane de euro pentru realizarea acestui proiect. Se vrea implementarea lui la nivel national, insa, urmand modelul celorlalte tari europene, acest proiect ar trebui facut pe regiuni. La nivel regional, costurile ar fi cam de 5 milioane de euro pe regiune", a mai precizat Dan Ursuleanu.

In Romania, sunt informatizate, in prezent, 25 la suta dintre spitale, o mica parte din asistenta primara si aproape toate clinicile si cabinetele private.

