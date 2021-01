Pandele anunta ca retrage autobuzele din zona metropolitana Bucuresti-Ilfov. Primaria Capitalei a sistat platile catre societatea din Voluntari

Directorul societatii a transmis primariilor din zona o adresa in care sustine ca decizia are la baza "situatia dramatica din cauza lipsei fondurilor banesti, aferente prestatiei lunilor noiembrie si decembrie 2020, de catre Primaria Bucuresti".In informarea transmisa administratiilor din Ilfov se face referire si la un protest pe care angajatii companiei ar urma sa-l organizeze la sediul PMB, scrie buletin.de "Personalul societatii noastre nu a beneficiat de plata salariilor aferente lunii decembrie, acest lucru creind un climat nesigur si o atmosfera precara, acestea ducand la unele discutii si disensiuni in randul angajatilor, acestia dorind sa isi manifeste nemultumirile prin proteste in strada la sediul Primariei Municipiului Bucuresti", se mentioneaza in document.Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov a delegat, fara licitatie, serviciului de transport public in zona Bucuresti-Ilfov in mai 2019.Citeste si: