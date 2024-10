Parcul Carol I va deveni un pol cultural al Capitalei

Primaria Capitalei va inchiria fosta Uzina Electrica Filaret de la Societatea de Servicii Energetice Muntenia pentru a extinde, in cadrul cladirii, Muzeul National Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida".

Consilierii generali si-au dat, joi, in sedinta acordul de principiu pe acest proiect, cu 46 de voturi "pentru" si o abtinere.

Potrivit proiectului de hotarare, municipalitatea vrea sa transforme Parcul Carol, in zona caruia se afla atat Muzeul Tehnic, cat si fosta Uzina Filaret, "intr-un pol cultural, un parc cu un potential cultural remarcabil prin istorie si traditie".

"Inca din anul 2003, Asociatia Generala a Inginerilor din Romania si Academia de Stiinte Tehnice din Romania au dorit sa promoveze un proiect, acela de a realiza in Romania un Parc National al Stiintei si Tehnicii, important nu doar ca mijloc de educatie, dar si de fixare in timp a contributiilor aduse de Romania la imbogatirea tezaurului de cunostinte ale lumii. Iar acesta ar trebui sa fie gandit in asa fel incat Muzeul Stiintei si Tehnicii sa functioneze in cladirea actualului muzeu, extinsa si reconditionata, in cladirea fostei Uzine Electrice Filaret", se arata in proiectul de hotarare.

Uzina Electrica Filaret a fost prima uzina electrica comunala din Bucuresti, construita de Societatea de Gaz si Electricitate, in perioada 1907-1908. Uzina a fost dezafectata in anii 1970 si golita de toate instalatiile, iar corpurile ei sunt folosite acum drept garaj al masinilor de interventie.

Muzeul National Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida" a fost infiintat in 1909 si detine peste 6.500 de piese din domeniile mecanica, chimie, energie nucleara, magnetism, minerit, industria petrolului, electricitate sau tipografie.

Ads